Almeida dice que no es un decreto sino un "panfleto" "troceado" para "engañar" y cuestiona a la "ministra buitre"

Cientos de personas durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Decenas de personas siguen acampando en la Puerta del Sol para exigir soluciones para los problemas de la vivienda. El Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en cuestión no sólo un real decreto que no es más que "un panfleto" y "troceado" para "tratar de engañar a la gente" como a la "ministra buitre" de Vivienda, Isabel Rodríguez, porque "tiene seis viviendas más que Urbagestión", la empresa propietaria del piso en el que ha residido durante 71 años la octogenaria Maricarmen Abascal.

Desde Valdebebas y junto a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, el alcalde ha hecho mención a los anunciados dos decretos pero de los que solamente se ha publicado uno, lo que considera que es "una tomadura de pelo". "Aprueban dos decretos y uno deciden que no lo publican. Lo quieren convalidar el viernes (en el Congreso) y no lo publican por secretismo, por incapacidad e incompetencia", ha lanzado. También se pregunta sobre ese segundo decreto si no lo estarán elaborando todavía y por eso no ha sido publicado en el BOE.

"¿De verdad es serio en la situación en la que vivimos que un Gobierno trocee en dos decretos, uno de los cuales ni siquiera ha sido capaz de publicarlo, y pretenda el viernes que se convalide en el Congreso de los Diputados? Estamos a 48 horas de la convalidación y no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado", ha insistido.

Sobre el que sí ha leído, Almeida ha extraído la conclusión de que "los jóvenes españoles no van a tener una solución a la vivienda por parte de este Gobierno". También ha cuestionado "la cara dura" en la redacción del texto, donde dicen que 'Maricarmen no es un número', para preguntarse si "los 270.000 anteriores desahucios desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno sí lo eran. Olga, la mujer que se suicidó en Barcelona después de ser desahuciada, ¿para este Gobierno sí es un número?".

"Esto no es un decreto, es un panfleto electoral con el que pretenden volver a engañar a aquellas personas que están esperando, de manera desesperada, una solución al principal problema, el de la vivienda", ha alegado. Tiene claro Almeida que, para el Gobierno, Maricarmen Abascal no es más que "un señuelo electoral".

EL 'VAYA CACAO' DE ISABEL RODRÍGUEZ

El siguiente foco ha pasado a ponerlo en la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Cuando solo es capaz de decir 'vaya cacao' ya sabemos la seriedad con la que se está tomando este tema el presidente del Gobierno", ha condenado.

Almeida ha criticado a Rodríguez "ante el primer problema de los españoles, cuando ha habido la movilización social que se ha producido a lo largo de la última semana y cuando hay tantas y tantas personas pendientes de decisiones en materia de vivienda".

Y en ese escenario "la ministra de Vivienda tiene el cuajo de salir a una rueda de prensa sin haberse estudiado el real decreto, sin conocérselo, y se limita a balbucear 'vaya cacao'". "Si uno tiene que valorar un real decreto que se presenta como un cacao, pues ya sabemos que ni real decreto ni nada, que es simplemente un cortina de humo electoral", ha declarado.

También ha criticado las palabras de Rodríguez cuando definía a Urbagestión como "una pyme buitre" cuando ella "tiene seis viviendas más" que esa empresa y, por lo tanto, "si Urbagestión es una pyme buitre con una vivienda, ella es una ministra buitre porque tiene seis". En la misma situación estarían los socialistas Óscar López y Reyes Maroto, "que entre los dos suman diez viviendas".

PLAN RESIDE

El texto que pasará por el Congreso incluye que una empresa no puede transformar un bloque entero de viviendas para posteriormente comercializarlas, por ejemplo, como pisos turísticos, algo que no va en contra del Plan municipal Reside, en palabras del alcalde.

"Nosotros permitimos eso (la transformación de un inmueble completo en viviendas de uso turístico) siempre que sea un edificio de uso terciario, no residencial. Nosotros lo que permitimos es que los pisos turísticos estén en un solo bloque siempre que ya tenga un uso terciario", ha aclarado Almeida.

El madrileño cree que si el Gobierno ha incluido esa cláusula en el real decreto "para tratar de atacar a Madrid" es "una metedura de pata gorda" porque en la ciudad "uno podrá transformar un bloque de pisos siempre que tenga ya uso terciario. Si tiene uso residencial no va a poder hacer un bloque de viviendas de uso turístico".