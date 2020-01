Almeida dice que no es “función del Ayuntamiento” investigar el visado que Monasterio usó en el loft de Arturo Valls

Publicado 17/01/2020 15:02:31 CET

El regidor no critica que Más Madrid recurra a la justicia el caso, pero sí que en Cataluña pidan "desjudicializar la justicia"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no sería "función del Ayuntamiento de Madrid" investigar o personarse ante las supuestas irregularidades del visado de obra que habría utilizado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en la reforma del loft del presentador Arturo Valls en 2005.

Así ha respondido el regidor al ser preguntado por los periodistas por la posición del Consistorio ante la información publicada por El País, según la que la líder de Vox habría falseado un visado del Colegio de Aparejadores para esta obra y que, según este diario, siguió usando ese en más trámites hasta 2016.

El regidor ha justificado esta posición exponiendo que el Consistorio "no es parte de la relación jurídica" en la que se habrían cometido las supuestas irregularidades y ha deslizado que, si tomasen medidas, sería como asumir que el Ayuntamiento debería investigar y personarse en "cualquier relación jurídica que suceda en Madrid" y en la que pudiese haber alguna anomalía legal.

Así, ha desplazado esta responsabilidad hacia aquellos "perjudicados en la relación jurídica", quienes tendrían la potestad de llevarlo a la Fiscalía de Madrid.

"Estamos ante unas relaciones jurídicas en las que poco tenemos que decir más allá de las autorizaciones de carácter urbanístico que tengamos que conceder. Que sean nuestros socios de Gobierno no cualifica la situación para que tengamos que proceder contra cualquier persona", ha profundizado Almeida.

NO CRITICA A MÁS MADRID QUE LLEVEN A LA VÍA JUDICIAL EL CASO

Por otro lado, ha señalado que no critica que Más Madrid haya llevado a la Fiscalía Provincial de Madrid este caso, pero ha calificado de "hipocresía de la izquierda" que lleven a la vía judicial a la líder de Vox en Madrid, pero que el Gobierno nacional opte por "desjudicializar la política" respecto a Cataluña y al procés.

En esta línea, ha preguntado a la portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, si algún día "va a hacer política por los madrileños" o se va a "instalar en los juzgados" para que los magistrados "hagan el trabajo de la oposición", en referencia a la petición de medidas cautelarísimas por parte de Más Madrid ante la llegada de residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez.

"En su estrategia en la ciudad de Madrid, que no critico porque creo en el Estado de Derecho como no puede ser de otra manera, por lo que se están decantando es que Rita Maestre en vez de tener el despacho en las dependencias municipales, lo está teniendo en los más variados juzgados y fiscalías de Madrid", ha cargado Almeida, quien ha alentado a hacer uso de los instrumentos judiciales "no solo cuando interesa por motivos políticos particulares":

Por último, ha zanjado el tema aclarando que "no es al Ayuntamiento de Madrid a quien corresponde pronunciarse desde un punto de vista penal" y se ha remitido al delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, quien, según ha señalado el alcalde, explicó que la función es "depurar la situación urbanística" y no enzarzarse en situaciones "que puedan haberse podido producir eventuales, que no están demostradas, irregularidades de carácter penal".