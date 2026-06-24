Almeida dice que el PP no debe "acomplejarse" por pactar y defiende ir "al contenido" de las políticas

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la entrega de reconocimientos de la Policía Municipal de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que el Partido Popular no debe "acomplejarse" por pactar para formar gobiernos y ha pedido ir "al contenido" de las políticas frente a los "lemas" o las "pancartas".

"Nosotros no nos tenemos que acomplejar por pactar para formar gobiernos", ha afirmado el regidor en declaraciones a los medios desde el Parque de El Retiro, donde ha sostenido que el PP no debe asumir las críticas de la izquierda ni pensar que esta pretende "lo mejor" para los 'populares'.

"La izquierda pretende lo peor para el PP. Cuando la izquierda nos recomienda algo, huyamos en dirección contraria", ha señalado Almeida, que ha defendido que el PP es "la única alternativa" para desalojar a la izquierda del Gobierno central.

En este punto, ha comparado las críticas a los pactos del PP con los acuerdos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha sostenido, "hay terroristas que están en la calle gracias al pacto de Pedro Sánchez con Bildu" y "hay independentistas que fueron indultados y amnistiados" para que Sánchez pudiera "mantenerse y aferrarse al poder".

Respecto al concepto de "prioridad nacional", Almeida ha afirmado que para Vox es "un lema" y para la izquierda "un motivo de crítica", pero ha defendido que lo importante es analizar el contenido de las medidas. "En política hay que dejarnos ya de lemas, de pancartas y de críticas fútiles. Vayamos al contenido", ha reiterado.

El alcalde ha sostenido que nadie le ha dicho aún en qué los pactos del PP "se apartan de la legalidad vigente" o infringen alguna normativa. "Aquí no se asumen proclamas, se asumen políticas. El Partido Popular no asume proclamas, asume políticas y las políticas es lo que está en el pacto", ha remarcado.

PREFERENCIA POR AÑOS DE EMPADRONAMIENTO EN VIVIENDA PÚBLICA

Almeida ha defendido, en este contexto, que en el ámbito de la vivienda pública pueda tener preferencia quien tenga más años de empadronamiento en Madrid. "Nos parece razonable y nos parece lógico, nos parece que no es discriminatorio", ha señalado.

El alcalde ha asegurado que Madrid es una ciudad "acogedora", pero ha defendido que quien lleva más años empadronado, trabajando y contribuyendo a la ciudad pueda tener "mayores posibilidades" de acceder a una vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

"Esto no quiere decir que no queremos que la gente venga, ni mucho menos. Quiere decir que no valoramos a la gente que está ya en Madrid, no, ni mucho menos, pero conviene dejar las cosas claras", ha afirmado.

ACUSA A LA IZQUIERDA DE ALENTAR A VOX

El regidor también ha acusado a la izquierda de querer que Vox obtenga "el mayor número de votos posible" en las próximas elecciones para dificultar que el PP tenga una mayoría estable para gobernar.

"Quien denuncia a Vox, quien quiere apartar a Vox de la vida política, son los que pretenden que Vox obtenga el mayor número de votos posible para que nosotros no tengamos una mayoría estable para poder gobernar", ha afirmado.

Almeida ha considerado "irónico" que la izquierda diga que quiere combatir a Vox pero, según sus palabras, pretenda "que se llenen las urnas de votos para Vox" para impedir un gobierno estable del PP.

"Quien no tiene nada que rascar en las próximas elecciones, que es la izquierda, lo que debería decir es: ya que yo no puedo ganar, si tanta manía le tengo a Vox, lo mejor es que Vox no tenga influencia en el gobierno municipal", ha sostenido.

El alcalde ha asegurado que la izquierda "no ha venido a combatir a Vox", sino a combatir "a la única fuerza política" que, a su juicio, es capaz de desalojarla del Gobierno de España y de mantener el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. "Vox no está en condiciones de desalojarles del Gobierno de España. Es el Partido Popular", ha remarcado.