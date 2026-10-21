Almeida dice a Sánchez que "en esta campaña no habrá Maricarmen que tape el fracaso brutal de sus políticas de vivienda"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de inauguración del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, en el Centro Cultural Conde Duque, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). El encuentro, organizado por la Unión de Ciudad - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "en esta campaña electoral no va a haber Maricarmen que tape el fracaso brutal de sus políticas de vivienda" durante los ocho años de mandato.

"No hay señuelo alguno ni estrategia que permita ocultar que era el decimosexto problema de los españoles cuando gobernaba Mariano Rajoy y que ocho años después es el primero. No va a haber cortina de humo que pueda tapar que este Gobierno ha legislado profusamente vivienda y cada vez que ha legislado lo único que han hecho ha sido empeorar el problema", ha argumentado el alcalde en la inauguración de la I Jornada de Vivienda de 'El Debate'.

Almeida tiene claro que "si se tienen que convocar elecciones porque no se ha sido capaz de arreglar el problema es que ha fracasado y, por tanto, es un reconocimiento de su fracaso".

CONSTRUCCIÓN MASIVA Y RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO

Desde el PP tienen claro qué medidas hay que adoptar, que pasarían por "la construcción masiva de vivienda y la recuperación del mercado de arrendamiento". "Hay que valorar cómo podemos llegar a la construcción masiva de vivienda y a la recuperación de la oferta del mercado de arrendamiento y en ese sentido yo ofrezco las políticas del Ayuntamiento de Madrid", ha planteado.

El alcalde ha identificado la existencia de "un problema de regulación de los trámites para poder empezar a construir vivienda". "A lo largo de todos estos años en los que he sido alcalde hemos conseguido que nunca sea tan sencillo, en tiempo y fiscalmente tan barato, poder construir vivienda en la ciudad de Madrid", ha asegurado.

El Ayuntamiento ha acometido una serie de reformas "que van a tener su culminación con la aprobación del Plan Estratégico de Madrid (PEM), cuya aprobación inicial llegará en el mes de marzo y se corresponde con la aprobación de la ley Líder de la Comunidad de Madrid, el instrumento normativo más revolucionario".

La aprobación del PEM supondrá "la desaparición de una categoría administrativa que parecía inamovible en el ámbito del ordenamiento jurídico español, como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", ha remarcado el primer edil. Con el PEM se dotará al Ayuntamiento de la capacidad de "adaptarse a las situaciones cambiantes en el ámbito inmobiliario y de la vivienda", por ejemplo, con el flexliving.

Almeida ha sacado músculo por la capacidad de construcción de vivienda del Ayuntamiento. "Podemos decir que no va a haber una ciudad en Europa con tanta capacidad de construir vivienda a lo largo de los próximos años como Madrid", ha asegurado.

En este punto se ha centrado en Valdecarros, aprobado definitivamente su proyecto de urbanización y en condiciones de darle la simultaneidad para el proyecto de edificación, como está ocurriendo en el resto de Desarrollos del Sureste. "Y tenemos la capacidad de poder (ofrecer a los promotores) empezar a hacer más mil viviendas en estos momentos en la ciudad", ha apostillado.

El alcalde además ha indicado que el Ayuntamiento a lo largo de los últimos años "ha incrementado en más del 40% el parque público de viviendas". "Hemos entregado 17 viviendas cada diez días que hemos estado en el Gobierno. La izquierda, cuando estuvo en el Gobierno, entregó 17 viviendas en cuatro años", ha comparado.

CONTRA POLÍTICAS INTERVENCIONISTAS Y DE SOBRERREGULACIÓN

El alcalde ha puesto en cuestión políticas intervencionistas y sobrerregulación que "perjudican notablemente a todos aquellos que no tienen capacidad y que dificultan aún más su capacidad de acceso a la vivienda".

"Necesitamos la recuperación del mercado de arrendamiento que permita dotar de seguridad jurídica y de un equilibrio a la relación entre arrendador y arrendatario porque de otra manera sería imposible que salgan esas viviendas al mercado. Estoy seguro de que mi partido, cuando acceda al Gobierno, tomará estas medidas de forma inmediata", ha augurado el primer edil.

Almeida ha subrayado que su partido no tiene "ningún problema con debatir con aquellos que han fracasado, con aquellos que han tenido que convocar elecciones porque no han sabido". "No tenemos ningún problema con aquellos que se esconden detrás de Maricarmen para no decirle a los españoles la realidad, que sus políticas de vivienda solo conducen al fracaso y al colapso, a la desesperación y a la frustración", ha condenado.