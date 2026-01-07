Almeida duda de que Sánchez piense en ayudar a Ucrania cuando quiere ayudarse él "salvando una semana más un Gobierno"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a 21 de abril de 2022 - Presidencia de Ucrania - Archivo
MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, duda de que el presidente, Pedro Sánchez, esté pensando realmente en ayudar a Ucrania cuando cree que detrás se esconde la intención de ayudarse a sí mismo "salvando una semana más un Gobierno que ya no se puede salvar de ninguna manera".
"Lo mejor que le vendría a Ucrania por parte de España no es un presidente del Gobierno que va a París para resolver sus problemas internos sino que en España hubiera un Gobierno sólido y estable que tuviera la capacidad de tomar decisiones. Y eso es lo que no pasa en España en estos momentos porque Pedro Sánchez no tiene esa capacidad de tomar decisiones", ha alegado desde Barajas, donde ha presentado la última promoción de viviendas de EMVS Madrid.
Almeida ha puesto el acento en que Sánchez "no puede someter esto --el envío de tropas a Ucrania una vez finalizada la guerra-- al Parlamento con sus socios porque sabe que sus socios no le van a apoyar".
"Y por eso Pedro Sánchez no va a ir a París a ver cómo puede ayudar a Ucrania, va a ir a París a ver cómo puede, en clave política interna, seguir salvando una semana más un Gobierno que ya no se puede salvar de ninguna manera", ha opinado.
Almeida ha señalado que son muchas las incógnitas, por ejemplo, cuántos militares tendrían que enviarse, cómo o durante cuánto tiempo, para que el PP pueda pronunciarse y más con un Sánchez que "entiende que la vida es una trampa". "Esto no puede ser un trágala esto es una cuestión de Estado y las cuestiones de Estado se tienen que tratar, no se pueden imponer simplemente", ha defendido.