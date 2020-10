Almeida emplaza por carta a Franco a fijar una reunión operativa del dispositivo que controle restricciones

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha enviado una carta al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, en la que se pone a su disposición para fijar una reunión operativa del dispositivo para controlar las restricciones a la movilidad que afectarán a un total de 10 municipios de la región, entre ellos la capital.

"Esta misma tarde he enviado una comunicación hacia Delegación del Gobierno para indicar que el Ayuntamiento se pone a su disposición y que la Policía va a hacer todo lo pertinente, pero si piensa el delegado que no va a tener que coordinar el dispositivo se está equivocando", ha lanzado el regidor en una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press.

Y es que Almeida ha añadido que no asumen "la responsabilidad como Madrid", ya que estas restricciones afectan "a un total de 11 ayuntamientos". Unas medidas, ha manifestado el también portavoz nacional del PP, que resulta "poco dudoso" que "hay intencionalidad por parte del Gobierno" de que afecte únicamente a madrileños.

"Unas instrucciones de movilidad como las que se han impuesto, que afectan a más de 4,5 millones de personas en 10 municipios de Madrid, ¿De verdad espera que pasemos por ventanilla para pedirle ayuda? Me parece asombroso que diga que él no hace nada si no se le pide", ha subrayado.

Además, ha criticado que "no se puede decir que uno viene a ayudar y acabar imponiendo el BOE bajo la premisa falsa de que hubo un acuerdo en el Consejo Interterritorial", ya que "decir que hubo consenso ayer es una burla".

"Ni siquiera es una orden ministerial, es una transcripción de los acuerdos del Consejo, ni siquiera ha tenido el ministro de Sanidad el gesto de poner su firma al pie de lo que recoge el BOE. Las cosas no se tienen que hacer con el ordeno y mando, poniendo fin a una situación que podría haberse resuelto con diálogo", ha continuado.