Franco responde a Almeida que se ponga de acuerdo con Ayuso y fije el número de agentes que quiere y para qué funciones

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha pedido esta tarde al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que el Ayuntamiento se ponga de acuerdo con la Comunidad de Madrid y fije el número y las funciones concretas de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y del Ejército que requieren para hacer cumplir las nuevas medidas restrictivas fijadas por el Gobierno de España para evitar una mayor propagación del coronavirus.

De esta forma, ha respondido a Almeida, quien ha exigido este mañana a Franco "lealtad y cooperación" para ayudar a controlar que se cumplen las restricciones de movilidad, después de que "en los últimos meses" haya estado "bastante ausente" y haya "cargado la responsabilidad" a los municipios.

"Yo me tengo que lavar las manos varias veces para combatir el virus, pero bromas al margen, le digo con todo el respeto que le tengo institucional y personal que le tengo a Almeida, que sería conveniente que se pusieran de acuerdo ellos en las instituciones que gobiernan, ayuntamiento y Comunidad de Madrid y qué nos digan el número concreto de efectivos de las FCSE que necesitan y en qué lugar", ha replicado el delegado del Gobierno.

Según ha explicado el delegado en una entrevista en 'Cuatro' recogida por Europa Press, ayer miércoles a las 20 horas les llegó un documento firmado por la Consejería de Justicia e Interior, donde "no se contemple ningún refuerzo policía para la ciudad de Madrid".

"Lo primero que deben hacer es ponerse de acuerdo. Estamos y estaremos siempre al servicio de los madrileños y lo que necesiten de la Policía, Guardia Civil y la UME y nosotros como Gobierno de España siempre vamos a estar a su lado". La predisposición del Gobierno de España, de las FCSE y las Fuerzas Armadas es máxima y el afán de colaborar infinito. Y que digan en qué quieren que colaboren", ha insistido.

El representante del Gobierno central en Madrid ha aclarado que las nuevas medidas fijadas por el Ministerio de Sanidad entrarán en vigor mañana por la noche, y celebra que la Comunidad de Madrid haya confirmado que las cumplirá, "después de haber amagado y amenazado con no hacerlo, en una especie de insumisión".

"Más importante que las instituciones y partidos están los ciudadanos. En Madrid y en España hemos dado (en el inicio de la pandemia) un ejemplo magnífico de cara al mundo y ahora vamos a comportarnos todos con la altura de miras que nos exigen los ciudadanos, vamos a estar al servicio de los ciudadanos", ha subrayado.

"EL DISPOSITIVO ESTARÁ MONTADO CUANDO CORRESPONDA"

No obstante, José Manuel Franco ha aseverado que los agentes van a controlar las nuevas restricciones de movilidad, que supuestamente entrarán en vigor mañana viernes por la noche. "Tenemos ya experiencia en la anterior vez, habrá un despliegue en tiempo y forma sin ningún problema. Tenemos excelentes profesionales y el dispositivo estará montado cuando corresponda", ha apuntado.

Respecto al trabajo de los policías y los guardias civiles en el control de las restricciones ya en marcha en 45 zonas sanitarias de la región, Franco ha aseverado que la labor de los agentes en los primeros días ha sido "más pedagógica que sancionadora". "Estoy convencido de que va a haber muchas menos sanciones de lo que se cree porque los madrileños van a dar una vez más una lección de civismo", ha augurado.

El también secretario general del PSOE de Madrid ha afirmado que la población en general "empieza a estar un poco harta de la división, de la utilización política, en vez de la lucha de todos contra el virus. Esto no va contra nadie. No es una lucha ideológica, sino una batalla contra un enemigo común, de todos, al margen de la ideología y los territorios. Si no estamos todos juntos tendremos más dificultades para ganar esta batalla", ha concluido.