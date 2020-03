Almeida enfría la posibilidad de que Madrid cuente con una ordenanza de Igualdad: "No tenemos competencias específicas"

Reconoce el "tema esencial" que supone la igualdad, que se erige también como "eje de futuro"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha enfriado este lunes la posibilidad de que la capital cuente con una ordenanza de Igualdad, tal y como informó este pasado viernes el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, que intentaría alumbrar, pues según el regidor el Consistorio no cuenta con "competencias específicas" en la materia.

"Habría que hacerse la reflexión sobre si es necesaria una ordenanza de Igualdad. No tenemos competencias específicas en materia de Igualdad, no las tenemos como sí el gobierno de las comunidades autónomas", ha indicado ante la prensa desde el Hotel Wellington, donde ha asistido al desayuno informativo de su homólogo alicantino, Luis Barcala.

Tras recordar que esta ordenanza "no iba en el programa de Cs, ni en el de PP, ni en el pacto de investidura", ha propuesto "articular políticas de igualdad, pero no a través de una ordenanza". "No es razonable que la mayor norma del Ayuntamiento se aplique a materias donde no tiene competencia", ha subrayado.

Aniorte manifestó durante la entrega de los Premios Clara Campoamor la intención de que la capital fuera pionera con una ordenanza de Igualdad y que trabajaría por contar con el máximo consenso posible. Sin embargo, el anuncio no sentó bien entre todos los miembros de la Junta de Gobierno, pues alegaron que no se había debatido allí de forma previa.

El alcalde ha remachado hoy que el gobierno municipal de Madrid es "liberal" y que no opta mayoritariamente por la regulación. Pese a ello ha reconocido el "tema esencial" que supone la igualdad, que se erige también como "eje de futuro", por lo que "ha de tener un reconocimiento importante".