Almeida exige a Maroto que se disculpe por "equiparar" a Ayuntamiento con agresores de violencia de género

Critica su "tuit infame" y defiende que "no todo vale" en política

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, debe disculparse por "equiparar" al Ayuntamiento de la capital con los agresores de las víctimas de violencia de género.

Lo ha expresado desde la Casa de Cisneros, en la Plaza de la Villa, después de que Maroto haya asegurado a través de sus redes sociales que las mujeres víctimas de violencia machista "también son maltratadas por el Ayuntamiento de Madrid".

El alcalde ha denunciado el "tuit infame" de la portavoz, que está "lleno de fango hasta la última letra". "Yo creo que no todo vale en política, y lo que no se puede es poner en marcha la máquina de fango y equiparar al Ayuntamiento de Madrid con los agresores de la violencia de género, y por tanto yo creo que Reyes Maroto debe una disculpa a los madrileños y especialmente al Ayuntamiento", considera.

A ello, ha añadido que se trata de una "infamia" y ha insistido en que ha habido "un antes y un después" de la llegada de Reyes Maroto al Ayuntamiento de Madrid. "El clima con ella se ha vuelto casi irrespirable, que la violencia en forma de agresiones físicas y agresiones verbales ha empezado con su incorporación", ha subrayado.

El alcalde ha valorado que hay un momento en el que hay que "decir basta" y ha trasladado que no va a "tolerar ni una más", además de reprochar que convierta la política "en un lodazal".

"La crítica política es siempre legítima, lo que no es legítimo es decir que el Ayuntamiento de Madrid hace lo mismo que los agresores de las mujeres en el ámbito de la violencia de género. Es inaceptable completamente", ha criticado.

TRASLADO DE ALGUNAS VÍCTIMAS A UN HOTEL FUERA DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de la capital aludió a un caso puntual en el traslado en la noche del 7 al 8 de mayo a una unidad familiar víctima de violencia de género a un hotel fuera de la ciudad de Madrid.

Se ha tomado esta decisión "ante la imposibilidad de ofrecerle una plaza en alojamientos hosteleros de la capital" y esta misma mañana de jueves "se le facilitó el transporte hasta el SAVG 24 horas, donde recibirá la asistencia pertinente", informaron fuentes de la concejalía que dirige José Fernández a Europa Press.

Ante ello, el regidor ha defendido que se ha pasado de una inversión de 7,5 millones a casi 14 millones para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.

"Nosotros estamos estudiando las medidas que debamos tomar para que esta situación no se vuelva a producir. Ninguna mujer quedó desprotegida, ninguna mujer se quedó sin un recurso asistencial, nadie puede decir que hubo una mujer que no tuviera un recurso del Ayuntamiento de Madrid en estos días", ha aseverado.

En la misma línea, Martínez-Almeida ha subrayado que van a adoptar todas las medidas para que esto "no vuelva a suceder" en ningún caso. "Si consideráramos que las víctimas de violencia de género no deben tener la protección que merecen, no tendríamos el número más alto de plazas para mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de Madrid", ha insistido.

"No son más importantes los hinchas que las mujeres y, por eso, vamos a ver exactamente qué es lo que hemos pasado y vamos a adoptar todas las medidas que sean necesarias", ha concluido.