Almeida explica que en la parcela del futuro cantón de Montecarmelo se está trasplantando árboles "porque es la época"

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que en la parcela del futuro cantón de Montecarmelo lo que se está haciendo en este momento es trasplantar árboles "porque es la época".

Desde el Ayuntamiento han subrayado que estas actuaciones no significan que las obras vayan a comenzar ya. En este sentido, han recalcado que hasta que no esté redactado el proyecto definitivo, que será a lo largo de este año, "no se iniciará la construcción".

Desde la calle Fúcar, donde se levanta un centro multifuncional, con cantón incluido, el alcalde ha invitado a conocer este equipamiento en el centro de la ciudad para que la vecindad constate "que no alberga tratamiento de residuos, como se ha dicho, y que son imprescindibles para mejorar la limpieza de las calles". El de Fúcar se sumará a los 106 repartidos por Madrid.

En cuanto a Montecarmelo, el alcalde ha remarcado que las obras del cantón no están comenzando sino que se está procediendo al trasplante de árboles porque es la mejor época para ello según los técnicos de Medio Ambiente. "¿Esto quiere decir que vamos a empezar las obras? No, no vamos a empezar las obras. Primero, en su caso, tendremos que licitar el proyecto para la ejecución, pero sí es cierto que tenemos que hacer estas actuaciones preliminares para llevar a cabo actuaciones futuras", ha indicado.

"¿Esto quiere decir que no queremos un acuerdo con los vecinos? No, queremos un acuerdo con los vecinos, pero también queremos que haya un cantón de limpieza que mejore las condiciones de trabajadores de la limpieza. Queremos un cantón que dignifique las condiciones en las que los trabajadores de la limpieza hacen un trabajo imprescindible para esta ciudad, un lugar próximo a su entorno de trabajo, en el que puedan tener vestuarios, aseos, maquinaria pequeña, y no queremos que haya un tratamiento de residuos", ha contestado a la prensa.