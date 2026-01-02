Almeida expresa sus condolencias a los familiares de los tres fallecidos en Carabanchel

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado este viernes sus condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio registrado en el distrito de Carabanchel de la capital.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el regidor ha trasladado "todo su cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel", al tiempo que ha agradecido la labor de los servicios de emergencia por su actuación.

"Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo", ha señalado Almeida en el mismo mensaje.

El incendio se originó en la tercera planta de un bloque de viviendas de la calle Moreno en Carabanchel, a cuyo interior los bomberos tuvieron muchas dificultades para entrar debido a que había una puerta acorazada.