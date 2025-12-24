Almeida felicita la Navidad a bomberos, policías y Samur y agradece que sigan cuidando a Madrid "tan maravillosamente"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (3i), y la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (1d), felicitan la Navidad a los trabajadores, en el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cumplido la tradición recorriendo los principales servicios esenciales que trabajan en Nochebuena, como taxistas, bomberos, policías municipales, Samur y Samur Social, para agradecerles que sigan cuidando la ciudad "tan maravillosamente".

La primera parada ha sido desde la explanada de CentroCentro, en plena plaza de Cibeles, donde el alcalde ha enviado un mensaje de felicitación a todos los taxistas que estarán de servicio, para trasladarse al Centro de Acogida San Isidro. Su ronda de Nochebuena no podía olvidar una visita al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), desde donde ha enviado una felicitación navideña a todos los trabajadores de Policía Municipal, Bomberos, Samur-PC y Samur Social.

La jornada de Almeida continúa hasta la sede de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, desde cuyo puesto central de mando ha enviado un mensaje de felicitación a todos los conductores de autobuses que estén en servicio y donde entregará los premios del concurso de tarjetas navideñas a los hijos de los trabajadores. El alcalde se despedirá esta mañana de Nochebuena con una visita al cantón del Pozo del Tío Raimundo.

En su mensaje por radio a la Policía, por ejemplo, ha deseado a todo el Cuerpo una feliz Navidad y un próspero año 2026. "Estoy seguro de que nos seguiréis cuidando a todos los madrileños tan maravillosamente como lo hacéis. Muchísimas gracias, nos sentimos muy orgullosos de nuestra Policía Municipal y, sin duda, os merecéis que os pase lo mejor que pueda pasar", les ha transmitido.

También ha tenido palabras de agradecimiento para los bomberos, además de interesarse por el menú que iban a degustar hoy --cocido y pescado--. "Suerte que estáis", les ha agradecido porque saber que la ciudad cuenta con estos profesionales, auténticos "ángeles de la guarda", es "un motivo de tranquilidad".

A los profesionales del Samur les ha dado las gracias por el servicio que van a prestar en una noche en la que la ciudadanía se reunirá con sus familias y seres queridos mientras ellos cuidan de todos.

"Sabemos que si tenemos cualquier problema de salud ahí estáis para ayudarnos, para sacarnos adelante, como lo hacéis el resto de días del año. Por eso el Samur es un servicio muy especial, tan querido por todos los madrileños, tan valorado", ha remarcado, para desearles "un gran año 2026".

Desde la emisora del Samur Social ha agradecido el trabajo que hacen con "los más necesitados, a las personas de mayor vulnerabilidad" desde "la primera línea".

"Son fechas muy especiales y en ellas aún pesa más la situación de todas aquellas personas que o no pueden valerse por sí mismas, que no tienen a nadie con quien estar o que tienen situaciones sociales dramáticas. Vosotros sois quienes estáis ahí, quienes dais lo mejor de vosotros mismos para que esas personas también puedan tener una Nochebuena", ha trasladado a los profesionales del Samur Social.