Almeida firma con los sindicatos el nuevo acuerdo laboral de Policía Municipal que mejora sus condiciones

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, suscribe el nuevo convenio colectivo de la Policía Municipal de Madrid con los representantes de tres sindicatos del Cuerpo. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) - El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado hoy el nuevo convenio colectivo de la Policía Municipal de Madrid con los representantes de tres sindicatos del Cuerpo (CPPM, CSIT-UP y UPM), lo que supone "una mejora de las condiciones de los en torno a 6.300 agentes policiales y garantiza la prestación del mejor servicio a los madrileños", ha informado el Consistorio en un comunicado.

Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha subrayado "la importancia del acuerdo" y el compromiso del Gobierno municipal que encabeza con la Policía Municipal de Madrid "en reconocimiento a su labor diaria para garantizar la convivencia y la seguridad en la capital".

El nuevo convenio garantiza la prestación del servicio a los ciudadanos, disponiendo de un número suficiente de efectivos para llevar a cabo las tareas ordinarias y extraordinarias.

Para ello, se mejoran sus retribuciones (complemento específico, horas extraordinarias, jornadas voluntarias, etc.), compensando los servicios que ha de realizar la plantilla por falta de personal.

Además del nuevo convenio, el Gobierno municipal ha incrementado el presupuesto de Policía Municipal un 54 % entre 2019 y 2026, le ha dotado de más efectivos (un 11,5 % más que en 2019), de mejores infraestructuras (se han construido ocho comisarías y una unidad logística y ejecutado múltiples reformas) y medios (con nuevas tecnologías como dispositivos 'táser', sistemas de videovigilancia, drones y más de 60 millones destinados a renovar su flota de vehículos) para facilitar que cumplan su labor diaria en las mejores circunstancias.