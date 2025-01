Almeida insiste en el beneficio de la F1 frente a la "tristeza" de la izquierda y reafirma que "no habrá despilfarro"

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en el beneficio que traerá consigo la Fórmula 1 frente a la "tristeza" de la izquierda, para reafirmar que "no habrá despilfarro" alguno.

Desde la Feria Internacional del Turismo (Fitur), y respaldado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde ha asegurado que el Gran Premio "va a tener un extraordinario beneficio para la ciudad y para la Comunidad de Madrid, pese a los discursos de la izquierda".

A la izquierda de Más Madrid y PSOE "les va a pasar lo mismo que les lleva pasando durante décadas en esta ciudad y en esta Comunidad, que su discurso negativo, su tristeza por lo que le pasa a la ciudad de Madrid, no es lo que conecta con el ambiente social de los madrileños".

"NINGÚN DESPILFARRO"

"Que no se preocupen los madrileños porque aquí no va a haber ningún despilfarro. Nosotros no vamos a hacer como en Cataluña, donde gobiernan ellos y no se quejan de que haya 50 millones de euros directamente. ¿Qué pensaría y qué hubiera dicho la izquierda si el Gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento hubiéramos puesto 70 millones de euros de dinero público para la Copa América?", ha preguntado.

Sin embargo, ha apuntado a que en la izquierda están "calladitos sobre esos 70 millones que ganan en Barcelona", para añadir que le parece "muy bien" que la Copa América se celebre allí.

"QUE NO HAYA UNA SOLA VIVIENDA DE USO TURÍSTICO ILEGAL"

Otra de las críticas lanzadas desde la oposición tiene que ver con las viviendas de uso turístico (VUT). El primer edil ha calculado que en Madrid "se calculan unos 15.000 VUT, tanto legales como ilegales, mientras que en Barcelona son 10.000 con la mitad de población. En Barcelona en estos momentos el alquiler supone aproximadamente un 59% de la renta familiar, en Madrid un 52%", ha calculado.

"Me parece mucho y vamos a hacer todo lo posible por bajarlo pero, ya que nos comparamos, Barcelona con la mitad de población que Madrid tiene 10.000 viviendas de uso turístico, Madrid tiene 15.000 con el doble de población y nosotros hemos puesto medidas en marcha que han sido ya adoptadas en otras ciudades por novedosas", ha defendido.

Almeida se ha referido expresamente tanto al incremento de las sanciones, como a la moratoria y el plan puesto en marcha y que se está tramitando en estos momentos. "Vamos a hacer todo lo posible para que no haya una sola vivienda de uso turístico ilegal en esta ciudad, ese es nuestro objetivo y en eso estamos trabajando", se ha comprometido.