Almeida insta a desbloquear proposición de ley de multirreincidencia porque no pueden "reírse de la policía en su cara"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un minuto de silencio por el asesinato por violencia de género de una vecina de Torrejón de Ardoz - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a "desbloquear de una vez por todas" la proposición de ley de multirreincidencia presentada por su partido porque "no puede ser que se detenga a una persona 45 veces y se ría de la policía en su cara".

Desde la Plaza de Cibeles, donde ha guardado un minuto de silencio por la mujer asesinada por violencia machista en Torrejón de Ardoz, Almeida ha hecho esta demanda tras la protesta de policías nacionales.

El alcalde ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "bloqueando esa ley desde hace demasiado tiempo, una ley que evita precisamente que la policía pueda hacer su trabajo".