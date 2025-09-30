Almeida insta al PSOE a responder si el Barcelona debe jugar contra el Hapoel Tel Aviv tras lo sucedido en La Vuelta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal, en el Palacio de Cibeles, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al Grupo Municipal Socialista a pronunciarse y responder si debería jugarse el encuentro de baloncesto entre el FC Barcelona y el Hapoel Tel Aviv (Israel) de este martes tras lo sucedido en La Vuelta, en referencia a las protestas sucedidas en apoyo al pueblo palestino.

"¿Debe jugar esta tarde el FC Barcelona contra el Hapoel, sí o no? ¿Por qué si la Vuelta había que suspenderla por la participación de un equipo israelí?", ha planteado durante el Pleno de Cibeles de este martes.

El Barça visita este martes (18 horas) al Hapoel IBI Tel Aviv en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria), en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la Fase Regular de la Euroliga.