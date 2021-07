Insta a Sánchez a que exija a Aragonès que acuda a la Conferencia de Presidentes antes de ir a una bilateral

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que exija al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se siente en la Conferencia de Presidentes antes de ir a una mesa bilateral.

Desde el Retiro, que ha visitado tras ser declarado ayer Patrimonio Mundial junto con el Paseo del Prado, Almeida ha sostenido esta posición después de referirse al cuestionamiento que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hace sobre la reunión convocada por Sánchez para esta semana.

"¿A alguien le puede extrañar que si no se cumplen las normas no vaya a acudir? Me parece una postura coherente por parte de Isabel Díaz Ayuso porque es una Conferencia de Presidentes importante, donde se va a tratar tanto el tema de la vacunación como los fondos europeos, pero no ha habido una sola reunión preparatoria y la escaleta es para Pedro Sánchez y después cinco minutos a cada presidente. ¿Para qué sirve eso?", ha argumentado Almeida.

Esto le ha llevado a centrarse en Aragonès, "que ya dicho que no va". "Si él no está dispuesto a sentarse con Pedro Sánchez y con los representantes de todos los españoles, si no está dispuesto a tener esa mínima lealtad institucional, ¿por qué el Gobierno de la Nación se va a sentar con él en una mesa bilateral?", ha preguntado.

"¿De verdad que los españoles merecemos que Pedro Sánchez no diga ni mu sobre que Pere Aragonès no vaya a ir a una reunión de presidentes donde se sientan los representantes de todos los españoles en un momento como este y días después está dispuesto a sentarse con él?", ha cuestionado el portavoz del PP nacional.

Almeida no está de acuerdo con la mesa bilateral con Cataluña pero, de haberla, "lo mínimo es decirle a Aragonès que aquí hay un principio de reciprocidad". "Si yo me siento contigo, tú te sientas con los demás. Lo que no puede ser es que no vengas con los demás y te quieras sentar sólo conmigo", ha argumentado.

