Almeida invita a irse a los 'reprobados' Maroto y Ortega Smith tras exigir estos que acuerdos de Pleno sean ejecutivos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invitado a irse tanto a la portavoz socialista, Reyes Maroto, como a su homólogo en Vox, Javier Ortega Smith, al haber sido ambos reprobados por el Pleno del Ayuntamiento tras exigir estos ahora que los acuerdos plenarios sean ejecutivos.

La 'pulla' ha sido lanzada en el debate extraordinario forzado por la izquierda sobre el acuerdo plenario del 30 de septiembre referido al supuesto síndrome del post-aborto, donde el alcalde ha reconocido que "no es de obligado cumplimiento" y que los servicios jurídicos municipales "ya han dicho que no se va a ejecutar".

Almeida ha explicado por qué el PP ha tumbado el segundo punto de la demanda en el Pleno de la izquierda, la revisión de oficio del acuerdo del Pleno de septiembre. Para el alcalde esta petición no hace más que denotar "las carencias intelectuales y no solo intelectuales" de la izquierda, a la que ha calificado de "indigentes intelectuales".

Lo ha hecho para poner el foco en quien fuera teniente de alcalde y presidente del Pleno en el Gobierno de Manuela Carmena, Mauricio Valiente, que dictó en 2018 "una resolución que declara expresamente los efectos que tienen los acuerdos que se adopta por el Pleno", esto es, que se trata de acuerdos no normativos.

Cree el alcalde que PP y Vox son "vasos comunicantes, que se necesitan entre ellos para la confrontación", y que tienen más en común de lo que piensan.

"Ustedes dicen que los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Madrid son ejecutivos y de obligado cumplimiento. Está reprobado el señor Ortega Smith y está reprobado la señora Maroto. Váyanse si son de obligado cumplimiento, han sido reprobados, váyanse de este Pleno. ¿O es que hay algunos acuerdos que se tienen que cumplir y otros que no se tienen que cumplir?", ha preguntado a las bancadas de ambos partidos.