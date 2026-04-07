Almeida ironiza con que Martín "se ponga a trabajar" antes de hablar "sin saber nada" de la propuesta de Shakira

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MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha alegrado irónicamente de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "decida que se tiene que poner a trabajar y que antes de pronunciarse sobre un proyecto sobre el cual no sabía nada", en relación a la residencia artística de Shakira, "lo que haga sea reunirse con los organizadores y que le puedan explicar en persona".

Desde la presentación de la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad (OIFAMDIS), Almeida ha reaccionado así después de que Martín se haya reunido este martes con la gestora del Iberdrola Music para abordar las "deficiencias objetivas" que asegura que presenta este espacio para acoger grandes eventos musicales.

El Ayuntamiento lleva "trabajando desde hace mucho tiempo ya para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible" y deja de lado las "declaraciones públicas altisonantes". Almeida ha pedido al delegado "que trabaje, que colabore y que coopere y que no ponga más piedras en el camino".

Lo dice después de que Martín se refiriera al concierto del británico Harry Styles en 2023 afirmando que fue un "peligro", según Almeida, quien le ha recordado que en ese mismo emplazamiento se celebró el festival Mad Cool en los años 2024 y 2025, algo de lo que no le ha escuchado "nada", "a lo mejor porque los organizadores hicieron las cosas como se les indicó garantizando la seguridad y la movilidad". Todo ello sin obviar que "en la primera edición de Mad Cool sí hubo problemas".