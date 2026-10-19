Almeida ironiza pidiendo a Sánchez, con el beso de fondo, "que trate a sus 140 imputados igual que a Begoña Gómez"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). El Comité ha servido para ratificar las listas del par - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que trate a sus 140 imputados igual que a Begoña Gómez", su mujer, a la que besó y declaró su amor desde el Comité Federal Extraordinario del PSOE celebrado este sábado.

"En política no hay que ser injusto. Yo vi el beso de Pedro Sánchez a Begoña Gómez y le pido que trate a sus 140 imputados igual que a Begoña Gómez. No puede ser que solo le dé un beso a Begoña Gómez cuando hay 140 imputados. ¿Y el resto qué? Con el resto tendrá que tener también el mismo comportamiento", ha tirado de ironía tras la apertura del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

También ha remarcado que desde hace días no escucha al PSOE hablando de vivienda. "Nada. Convocaron las elecciones para solucionar el problema de la vivienda y ya no hablan de ella porque todos recordamos que Pedro Sánchez convoca elecciones dado que había un amplio eco social en relación con la vivienda", ha señalado.

"Pero llevan unas semanas sin hablar vivienda y sospecho que hasta el final de las elecciones tampoco van a querer hablar por la acumulación de noticias. Ya sabemos que tenían un diputado por Murcia que llevaba un bufete donde fundamentalmente hacía desahucios. Ya sabemos lo de Montse Mínguez, a la que ni mucho menos se ha sino que lo único que se le ha dicho es por qué dices una cosa y haces la contraria", ha declarado.