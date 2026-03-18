Almeida lamenta los "siete años de retraso" en el Palacio de Congresos de la Castellana y señala a Maroto y a Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Nuevo AZCA - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado los "siete años de retraso" que lleva acumulados el clausurado Palacio de Congresos de la Castellana y ha señalado directamente a la exministra de Industria y Turismo y actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Almeida ha sido preguntado por el encaje del Palacio en la remodelación de AZCA, proyecto que ha presentado este miércoles, para asegurar que desde el Consistorio siguen "empujando al Gobierno de España para que proceda a la reapertura del Palacio de Congresos" porque sería "el complemento perfecto a toda esta zona".

El alcalde ha asegurado que bajo el gabinete presidido por Mariano Rajoy "se dejaron preparados los pliegos para la adjudicación pero la entonces ministra Reyes Maroto decidió parar esa adjudicación".

"Siete años después todavía no tenemos abierto el Palacio de Congresos y esto es una realidad fácilmente contrastable. El gobierno del Partido Popular dejó esa licitación preparada únicamente para que se pusiera en marcha pero la ministra Reyes Maroto decidió como primera medida en el Ministerio parar la licitación y adjudicación del Palacio de Congresos y siete años después no lo tenemos", ha reprochado.

Desde el Ayuntamiento seguirán reclamando al Gobierno de España que lo haga. También ha trasladado a la prensa que la primera vez que habló, "brevemente", con Pedro Sánchez fue en un desfile del 12 de Octubre de 2019, le manifestó la necesidad de abrir el Palacio de Congresos lo antes posible.

"Él se comprometió conmigo, como se ha comprometido a tantas cosas con los españoles e, ingenuo de mí, pensé que a lo mejor cumplía su palabra pero siete años después no la ha cumplido", ha declarado.