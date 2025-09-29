Almeida lanza a Sánchez que "ser Nobel de la Paz debería ser incompatible con tener a tu mujer penta imputada"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita el túnel que se ha comenzado a excavar para soterrar la A-5 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ser Nobel de la Paz debería ser incompatible con tener a tu mujer penta imputada".

Desde la A-5, el regidor se ha preguntado si "Sánchez en algún momento va a estar en España o se va a dedicar ya a irse por el mundo para no tener que dar explicaciones aquí". "Entiendo que Pedro Sánchez está muy ocupado en su campaña por el Nobel de la Paz y los españoles estamos muy preocupados, sin embargo, por tener cada día un país mejor y un Gobierno que dé respuestas", ha declarado.

"Entiendo que ser premio Nobel de la Paz debería ser incompatible con dejar a las mujeres españolas maltratadas indefensas con las pulseras, como ha sucedido a lo largo de los últimos meses. Debería ser incompatible el premio Nobel de la paz con tener a tu mujer penta imputada y que tu mujer haga un desprecio no acudiendo a una citación judicial", ha continuado.

Martínez-Almeida ha hecho mención a "esa carta de enamorado" de Sánchez hace año y medio, en referencia a los cinco días de reflexión que se dio el presidente del Gobierno, para recordar que "dijo que Begoña Gómez por supuesto que iba a comparecer, que iba a colaborar con la Justicia pero, curiosa forma de colaborar con la Justicia la de Begoña Gómez, que tiene una citación judicial y ni siquiera se persona delante del juez a que le practiquen esa notificación".

Almeida ha hecho un repaso por "los ingredientes típicos de la familia Sánchez", empezando por "el desprecio completo a la Justicia", unido a "la constatación de que no deben tener la conciencia muy tranquila en relación con las acciones que han llevado a cabo y un ataque masivo, sistemático y continuado al poder judicial".

"Lo que están aguantando los jueces a lo largo de los últimos días tanto en el caso del hermanísimo como en el caso de Begoña Gómez daría para una antología de lo que no debe ser una democracia porque es el Poder Ejecutivo atacando en bloque al Poder Judicial", ha lamentado.