Almeida le dice al PSOE que "no tiene candidata" y a Maroto que él no necesita mensajear a Aldama pidiéndole ayuda

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado al PSOE que "no tiene candidata" y a la portavoz socialista, Reyes Maroto, en concreto que él no necesita mensajear al conseguidor Víctor de Aldama pidiéndole ayuda.
"Yo no tendré que enviarle un whatsapp a Aldama pidiéndole que me ayude a ser candidato", se ha encarado con Maroto en el Pleno del Estado de la Ciudad. Para Almeida, aunque la socialista haya dicho en su intervención que en el PSOE hay "programa, ilusión y ganas", lo que no hay es "candidata".
Con la vivienda como "gran prioridad" del Gobierno municipal, Almeida ha pasado a retar a la portavoz socialista a que se comprometa a afirmar "que el Gobierno de España no va a vender una sola parcela de la operación Campamento".