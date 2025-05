Almeida no invita al delegado a San Isidro porque "sobran" quienes "faltan el respeto", "insultan y descalifican"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, no ha sido invitado al acto institucional de entrega de medallas por San Isidro porque "sobran" aquellas personas que "faltan el respeto", "insultan y descalifican".

"No podemos invitar a una persona que no entiende que es un papel institucional el que le corresponde, no un papel de vocero del PSOE y con las peores formas, con las peores maneras, en las que insulta, descalifica, miente y falta a la verdad", ha condenado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En una festividad como San Isidro "sobran aquellas personas que lo que están haciendo es faltar el respeto no sólo a los representantes de los madrileños democráticamente elegidos sino también al conjunto de los ciudadanos por su forma de entender y de hacer la política". "La manera de conducirse en política del delegado del Gobierno es incompatible precisamente con una ciudad como Madrid", ha insistido.

