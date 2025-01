Almeida no obvia que con Junts "es difícil llegar a acuerdos" para una moción de censura

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha obviado que con Junts "es difícil llegar a acuerdos" de cara a armar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el alcalde ha subrayado que en el PP no van a renunciar "a mejorar la vida de los españoles". "Creo que no es incompatible decirle a Junts, con los que no compartimos su ideario, con decirle a los españoles que ponemos medidas encima de la mesa que son beneficiosas para ellos y que somos capaces de sacar adelante", ha manifestado.

Preguntado por la posibilidad de una moción de censura instrumental, el primer edil ha recordado que esa vía ha quedado descartada porque no se dan las condiciones para que se pueda producir.

Almeida, al ser cuestionado sobre si se siente cómodo con los acercamientos a Junts desde el PP, ha replicado que él se siente "cómodo con que los españoles paguen menos impuestos, que es lo que ha logrado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados". También con que "pueda haber mejores políticas sociales o de vivienda".

"Nosotros tenemos que estar concernidos únicamente por los españoles, no por lo que pasa a nuestra izquierda, por lo que pasa a nuestra derecha, por lo que pasa en Cataluña, por lo que pasa en otros sitios", ha reivindicado.

El mensaje que ha querido poner encima de la mesa es que el PP "es un partido que es útil a los españoles y para el futuro de España, mientras que hay un partido que se sostiene en el gobierno a cualquier precio".

"Con el pasado que tiene Junts es difícil poder llegar a acuerdos, como pudiera ser una moción de censura, pero no es menos cierto que nosotros lo que tenemos es que estar centrados en los españoles y, por tanto, lo que es bueno para los españoles es bueno para el Partido Popular. Otra cosa es que te lo vote Junts o que te lo vote Vox o que te lo voten otros partidos, pero lo que no podemos renunciar es a mejorar la vida de los españoles", ha argumentado.