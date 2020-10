Almeida no teme que Vox ponga en riesgo los gobiernos con el PP: "No creo que el enfado llegue hasta ahí"

"Al margen de esta decepción, les diría que los ciudadanos no pueden ser rehenes de sus errores", ha señalado.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que su formación no teme que Vox ponga en riesgo los gobiernos regionales y municipales en los que les apoyan, pues a su juicio demostraría "inmadurez política" al "no haberles salido los planes".

"No. Sinceramente lo digo. Vox debe entender que la política es un ejercicio de madurez. Que los planes no les han salido como pensaban que les iban a salir no quiere decir que ellos tengan que poner en riesgo gobiernos", ha manifestado el también alcalde de Madrid en una entrevista con Trece TV, recogida por Europa Press.

Para Martínez-Almeida, el líder del PP, Pablo Casado, ha demostrado con su intervención que "cualquier español se puede sentir representado en el proyecto del PP, porque representa lo mejor de la historia contemporánea, y una acreditada la capacidad de gestión".

Así, ha hecho mención a la apelación que ha hecho Casado a "esa gran mayoría de españoles que quieren mantener un marco de convivencia". "La clave a nuestro juicio es transmitir a los españoles que hay salida a la peor situación vivida por las últimas generaciones", ha expresado a continuación.

Almeida considera que hoy "se ha demostrado que hay un político que piensa en España, en los españoles y en construir una amplísima mayoría bajo un modelo de convivencia" frente a una moción de censura "condenada al fracaso y cuya principal finalidad era acorralar a la única alternativa real de gobierno".