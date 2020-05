Almeida no tiene previsto realizarse el test y los trabajadores del Ayuntamiento sí se someterán a uno

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad que no tiene previsto realizarse el test de Covid-19, mientras que los trabajadores del Consistorio sí se someterán a uno para su vuelta.

"No tengo prevista la realización de un test. Soy asintomático y no lo necesito, sobre todo cuando la población en general no tiene acceso y el Gobierno lo ha desaconsejado", ha expresado el regidor madrileño. Desde el inicio de la pandemia mantuvo que "por responsabilidad" no era conveniente colapsar el sistema de salud sin necesidad y que él era un madrileño más.

Fue el propio regidor quien anunció en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno, en abril, que se llevarían a cabo estos test entre la plantilla antes de su vuelta, pues el Consistorio contaba con "el número de test suficientes para toda la plantilla municipal en condiciones de eficacia y garantía para poder determinar qué parte del personal se puede incorporar al trabajo".

Es Madrid Salud quien establece la metodología y criterios de realización de dichas pruebas. En todo caso, continúan desarrollándose "de forma prioritaria" las pruebas de detección del Covid-19 al personal "que ha venido prestando servicios esenciales desde el inicio del estado de alarma".