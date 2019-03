Almeida, sobre la obra 'Dios tiene vagina' en Naves de Matadero: "Con mi dinero, no"

Publicado 18/03/2019 10:39:42 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que él no quiere "coartar la libertad de expresión", pero ha indicado que con su dinero "no", en referencia a la obra 'Dios tiene vagina' programada en Naves de Matadero.

"Con mi dinero, no; no voy a atacar la libertad de expresión. No me gusta lo que he leído sobre esa obra. Siempre se atacan a los mismos, las mismas creencias", ha expresado en un desayuno informativo ofrecido por Forum Europa en el Casino de Madrid.

La plataforma 'Más Libres', impulsada por HazteOir y creada para defender la libertad religiosa, ha exigido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la retirada de la obra de teatro.

Para Almeida, es una "constante" en el mandato de Carmena la "cultura excluyente, sectaria, y la cultura del nepotismo". "Han transformado una ciudad libre y abierta en una pequeña replegada sobre sí misma", ha apuntado.