Almeida opina que ni Sánchez se cree el CIS porque si lo hiciera hubiera convocado elecciones ya

BRUSELAS/MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se cree el último CIS --coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con una estimación de voto del 34,8% por el 19,8% de los 'populares', y pone a Vox a sólo dos puntos de los de Alberto Núñez Feijóo-- porque si lo hiciera hubiera convocado elecciones ya.

"El primer escéptico de Tezanos no soy yo, es Sánchez", ha contestado a la prensa desde Bruselas, donde recogerá el premio European Heritage Award/Europa Nostra Award 2025 concedido a la restauración de la Puerta de Alcalá, y desde donde participa en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

"Si fuera presidente del Gobierno y tuviera a mi mujer penta imputada, si tuviera a mi hermano sentado en el banquillo, si tuviera al fiscal general de Estado con fecha de juicio abierta, si tuviera a mis compañeros del Peugeut uno en la cárcel y los otros dos puede que en la cárcel esta semana y el CIS me da 15 puntos de ventaja, convocaba a elecciones mañana", ha replicado el primer edil madrileño.

Martínez-Almeida es de la opinión de que Sánchez "por alguna razón no convocará elecciones en este escenario que le dibuja Tezanos, salvo que no se lo crea, como lo hace todo el mundo".