Almeida pide a Puente que le "desbloquee" para hablar de Cercanías y espera una reunión para abordar últimos incidentes

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que le "desbloquee" para hablar de la situación de Cercanías y espera una reunión para abordar los últimos incidentes que se han producido en la red.

"Que me desbloquee, aunque no sea en Twitter, que me desbloquee para poder hablar de las Cercanías. Yo creo que aunque me tenga bloqueado en Twitter, eso no quiere decir que no podamos sentarnos con el Ministerio, que no podamos hablar de lo que está pasando, que no podamos explicarle al ministro que tres descarrilamientos de un tren de Cercanías en el túnel de Recoletos no es sencillamente incidencias aisladas", ha subrayado el alcalde ante los periodistas desde el Palacio de Cibeles.

Así, se ha referido a un "problema estructural de conservación, de mantenimiento y de necesidad de inversión". Le ha recordado a Puente que estos incidentes pueden acabar en "accidentes" y que esto supone "un plus de gravedad y de amenaza a la integridad física de los usuarios de Cercanías, más allá de que ahora mismo lo que se ven afectados es que diariamente tienen cortes y retrasos".

"Yo le diría al ministro Puente que deje de jugar en Twitter, y que lo que hagamos sea sentarnos y resolver un problema real que tienen los ciudadanos de Madrid", ha exigido Martínez-Almeida, quien ha insistido en que las autoridades tienen la obligación institucional de "entenderse, al margen de las filias y fobias twitteras".

Por otra parte, y después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya adjudicado por 10,9 millones de euros el contrato para implantar un carril Bus-VAO en la autovía A-2 entre Alcalá de Henares y Madrid, Almeida ha valorado que le alegraría "enormemente" que este anuncio fuera una realidad.

"Entiéndame mi escepticismo. Llevamos cuatro años con el dinero del Ayuntamiento en las cuentas del Gobierno de la nación ingresado y no se ha hecho absolutamente nada", ha criticado Almeida, quien ha insistido en que todavía no lanza "las campanas al vuelo".