Almeida pide a Sánchez que "asuma" que viene a Madrid a "cumplir con sus obligaciones" y "no a echar una manita"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "asuma" que su reunión con la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, no es para "echar una manita", sino para "cumplir con sus obligaciones".

Con motivo de este encuentro, el regidor ha asegurado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, que le gustaría "que no dijese que viene a ayudar", ya que "no viene a echar una mano, sino a asumir las competencias legales que tiene y que establece que al gobierno le corresponden una serie de competencias".

Para el regidor, Pedro Sánchez "tiene que asumir que por fin está aquí, no a echar una manita, sino a cumplir con las obligaciones que tiene encomendadas", y ha añadido que el encuentro "no se puede quedar en una foto" y que la reunión "se tiene que concretar en una serie de cuestiones".

Sobre los posibles errores del Gobierno regional, Almeida ha indicado que "por supuesto que se habrán cometido errores" pues "es imposible" no hacerlo, pero que "el problema no es cometerlos, sino no rectificarlos y no tomar las medidas más adecuadas en cada circunstancia".