Almeida pone foco en el "equilibrio" en las terrazas entre hosteleros y vecindario por ser "perfectamente conciliable"

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto el foco en el equilibrio" que caracterizará según sus palabras la modificación de la ordenanza de terrazas, un equilibrio entre hosteleros y vecindario porque ve "perfectamente conciliable".

"Los hosteleros nos están diciendo que adoptemos una serie de decisiones. Buscamos un equilibrio entre los vecinos con las terrazas y el sector de la hostelería", ha sostenido el alcalde desde Villa de Vallecas, donde ha acusado a Más Madrid, crítico con el texto que ahora está en fase de alegaciones, de caer en "discursos preconcebidos" y con la sospecha de que "no se han leído el proyecto" al buscar únicamente "una finalidad política".

El alcalde se ha comprometido a "seguir trabajando por y para los madrileños", para insistir en que " es perfectamente conciliable respetar el descanso y bienestar de los vecinos con proteger un sector fundamental en la economía madrileña".