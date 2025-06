Almeida pone el foco en la "pinza PSOE-Vox" en torno a la moción de censura

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto el foco sobre la coincidencia de que solo PSOE y Vox hablen de moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha llegado a calificar de "pinza" entre las dos organizaciones políticas.

"Sólo hay dos partidos que abogan por una moción de censura, qué curioso, PSOE y Vox. Pedro Sánchez sabe que no se gana la moción de censura y que va a salir fortalecido volviendo a decir que tiene la mayoría, que ya no tildará de progresista, pero sí parlamentaria. Y Vox porque tiene intereses particulares que no necesariamente coinciden con el interés general", ha diagnosticado Almeida en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

El alcalde está "muy tranquilo" con la postura que defiende el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. "Estoy seguro de que acertamos diciendo que no es el momento de la moción de censura", ha remarcado.

En este punto se ha preguntado por "el viaje para España que le van a poner los independentistas a Pedro Sánchez por apoyarle a la moción de censura". "¿O es que creemos que el voto de los independentistas va a salir gratis? ¿O es que Santiago Abascal piensa que no le van a pedir nada por votarle a favor a Pedro Sánchez o por votar en contra de la moción de censura?", se ha preguntado.

El alcalde ha trasladado que el PP plantea que tienen "una salida, que hay una solución y que hay un camino por el que puede transitar una amplísima mayoría. "Acertamos diciendo que no es el momento de la moción de censura", ha remarcado.

