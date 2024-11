Almeida pregunta a Airbnb por qué comercializa VUT "que sabe que son ilegales": "No puede decir que no lo sabe"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado por qué Airbnb comercializa viviendas de uso turístico (VUT) que "sabe que son ilegales" ya que ha subrayado que no puede decir "que no lo sabe" ya que el Ayuntamiento publicó un listado.

"¿Por qué comercializan y publican viviendas turísticas que saben que son ilegales? Porque uno de los problemas que estamos teniendo en las grandes ciudades es que plataformas como Airbnb precisamente lo que están haciendo es publicar viviendas turísticas de uso ilegal", ha trasladado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Además, ha destacado que el Ayuntamiento de Madrid publicó el listado de viviendas turísticas que contaban con licencia urbanística en la capital.

Por ello, respeta que la empresa turística presenta las alegaciones que considere oportunas al Plan Reside en Madrid pero le ha reclamado que cese la publicación de aquellas viviendas que no cumplan con la normativa urbanística.

"Creo que de esa manera podremos establecer un diálogo más franco y más sincero entre el Ayuntamiento y plataformas de comercialización como Airbnb. No tengo nada en contra, el turismo me parece un sector fundamental (...) pero lo que tendría que hacer es no permitir que en su plataforma se anunciaran viviendas turísticas de uso ilegal", ha incidido.

HOSPEDAJE OCASIONAL

Airbnb ha propuesto al alcalde en una carta la posibilidad de que los anfitriones locales puedan hospedar de forma ocasional en el centro de la ciudad y ha tildado de "injustificado" el nuevo plan de protección residencial de la ciudad.

Propone que las normas faciliten que se disperse el turismo más allá del centro de la ciudad, preservando las comunidades locales y poniendo fin a un modelo "que solo beneficia a un pequeño grupo de empresas".

Considera, sin embargo, que la propuesta actual del Ayuntamiento "está lejos de cumplir con los estándares de proporcionalidad que se exigen a nivel europeo", será "muy difícil de aplicar en la práctica y castiga injustificadamente a una modalidad alojativa que, a día de hoy, contribuye a que Madrid sea un referente turístico a nivel internacional".