Almeida pregunta a Maroto si no detectó "tono de Torrente de Ábalos" y ella le exige que pida perdón por tasa de basuras

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, si de verdad no detectó "el tono de Torrente de (José Luis) Ábalos" mientras que ella le ha exigido que pida perdón a la ciudadanía tras la anulación de la tasa de basuras.

"No hay mayor ejemplo de machismo que Reyes Maroto, que cuando tiene que elegir entre mujeres maltratadas, elige a Pedro Sánchez; que cuando tiene que elegir entre mujeres agredidas sexualmente, elige a Sánchez. ¿Me va usted a mí a decir que nunca le llegó nada de José Luis Ábalos? ¿Nunca le hizo un chiste, una gracieta, nunca le vio el tono de Torrente que tiene José Luis Ábalos en directo?", ha cuestionado Almeida a la exministra en el Pleno de Cibeles, donde la socialista le ha preguntado por las políticas de igualdad en el Consistorio.

"¿De verdad lo que era sabido en la sede del PSOE, que Paco Salazar salía del baño con la bragueta abierta, usted era la única que no lo sabía, señora Maroto? ¿Que no se enteró estando en el Gobierno de las juergas de Tito Berni?", le ha preguntado.

Almeida, a continuación, ha resumido las políticas municipales de igualdad, con un 36% más de profesionales, un 46% más en políticas de atención a las víctimas de violencia de género, con cuatro nuevos recursos para las víctimas de violencia machista o espacios de igualdad en los 21 distritos de la ciudad mientras que lo que ha hecho Maroto ha sido "callar, agachar la cabeza y no decir una sola palabra en defensa de las mujeres porque siendo ministra votó a favor de la ley del Sí es Sí o de las mujeres que hoy viven con pulseras antimaltrato que lo único que hacen es acercar aún más a sus agresores".

Martínez-Almeida ha exigido a la socialista que "pida perdón a las mujeres" mientras que ella le ha replicado que pida perdón a la ciudadanía por la "nueva chapuza" con la tasa de basuras. "Su gestión es un desastre y usted intenta decir que el problema es de Sánchez, pero el problema es de usted", ha afeado.

Maroto ha lamentado que el equipo de Gobierno está "reduciendo y debilitando las políticas de igualdad". "Han borrado la igualdad de sus prioridades, han desmantelado los espacios de igualdad, han impulsado un modelo asistencial con los nuevos centros integrales de apoyo a la mujer, han recortado recursos y han dado la espalda al movimiento feminista. Y no, no es un error, es un modelo", ha lamentado.

ALCALDE DE MÓSTOLES

A lo que ha unido que "también callan porque lleva 48 días protegiendo a un presunto acosador, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y la cúpula del PP madrileño sigue sin asumir responsabilidades. Este silencio no es neutral, es complicidad".

"El PP ha asumido el marco de la ultraderecha y en este marco la igualdad estorba. Para ustedes, los derechos de las mujeres son la primera moneda de cambio para mantenerse en el poder. Pactan con quienes niegan la violencia machista y pretenden dar lecciones cuando lo que dan es vergüenza", se ha dirigido a la bancada del PP.

PULSERAS LOW COST ANTIMALTRATO

Almeida ha replicado que quien tiene que pedir perdón es Maroto porque "no ha dicho una sola palabra sobre las 5.000 mujeres maltratadas que todos los días viven una situación de terror por las pulseras low cost antimaltrato que ustedes han contratado".

"Usted tiene que pedir perdón porque su partido ha convertido los Puntos Violeta en un negocio particular. Usted tiene que pedir perdón porque no le he oído una palabra de condena al yerno de Sabiniano (en referencia al suegro de Pedro Sánchez) ni a esas mujeres que están en esas saunas explotadas", ha enumerado el alcalde.