Almeida rechaza ostentar cargo orgánico en el PP liderado por Feijóo: "No es lo adecuado ni lo razonable"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado este martes la posibilidad de ostentar un cargo orgánico en el Partido Popular con la llegada a la Presidencia de Alberto Núñez Feijóo, pues entiende que "no es lo adecuado ni lo razonable" ya que está centrado "única y exclusivamente en la ciudad de Madrid".

"Asumir responsabilidades orgánicas que me pusieran en primera línea dentro del Partido Popular, no es el planteamiento que yo tengo. A parte, obviamente, de que esta es una competencia exclusiva de Alberto Núñez Feijóo, cuando sea presidente del PP", ha trasladado a los medios de comunicación desde las obras del nuevo centro intergeneracional de Arganzuela.

En este punto ha señalado que "una cosa es poder tener algún papel en el partido", pero que "desde luego responsabilidades orgánicas, tal y como tenía en condición de portavoz nacional del PP, no es lo adecuado ni lo razonable". "He transmitido un mensaje a los madrileños y les he transmitido un compromiso total y absoluto y debo hacer honor a ese compromiso", ha remachado a renglón seguido.

Sobre la visita de esta tarde a Madrid del presidente de la Xunta de Galicia, Almeida cree que "es tremendamente interesante para los afiliados poder compartir esta tarde con Núñez Feijóo", y ha indicado que le trasladará su apoyo "como próximo presidente del PP", pues entiende que "es la persona indicada y adecuada para tomar las riendas de este partido".

Ha reiterado que "es la única alternativa real que hay al Gobierno de Pedro Sánchez". "Le voy a transmitir todo el apoyo que tiene, en este caso, mío, para que sea presidente del PP el 2 de abril, siendo el único candidato, pero al mismo tiempo sobre todo para que sea el próximo presidente del Gobierno", ha finalizado.