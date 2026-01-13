Almeida rechaza la "tomadura de pelo" de Sánchez con medidas de vivienda que "ni su Gobierno va a sacar adelante"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la visita al nuevo recorrido peatonal que conecta la Plaza del Hidrógeno con Madrid Río - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la "tomadura de pelo" del presidente, Pedro Sánchez, al anunciar medidas sobre "el problema más importante que tiene España", la vivienda, cuando "ni su Gobierno va a sacar adelante", después de que Sumar ya las rechazara ayer.

"Es una tomadura de pelo lo que hizo ayer Pedro Sánchez en la cuestión más urgente que tenemos en España. Si no lo puede sacar dentro de su Gobierno, ¿cómo se lo ofrece a los españoles? Si ya sabemos que Sumar no está de acuerdo con las medidas que ayer hizo Pedro Sánchez, ¿cómo tiene el cuajo de ofrecer esas medidas a los españoles?", se ha preguntado desde Usera.

Por eso cree que lo que tendría que hacer Sánchez es "disolver las cámaras y que sean los españoles los que decidan" en unas elecciones.

"Esa es la medida más importante que nosotros hemos puesto encima de la mesa para resolver el problema de los españoles y es que los españoles tengan la capacidad de decidir", ha insistido.

"NO SE PUEDE IMPROVISAR NI PARCHEAR"

Martínez-Almeida se ha dirigido a Sánchez para decirle que en las políticas de vivienda "no se puede improvisar ni parchear a base de anuncios" porque el de la bonificación fiscal para los propietarios ya ha recibido el 'no' de Sumar mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, socio de Gobierno de Sánchez, ya tuvo ayer "palabras durísimas". "Por tanto, si no es capaz de gobernar su propio gobierno, ¿cómo va a gobernar España?", se ha preguntado Almeida.

El alcalde puede estar de acuerdo con esa bonificación en concreto pero no con "un conjunto de medidas adicionales". "Esto no es 'te voy a coger esta medida y no te voy a coger las otras', esto es una política de vivienda seria, planificada, consistente y que tenga la capacidad de poder establecerla", se ha dirigido al presidente del Gobierno.