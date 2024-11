Almeida rechaza "voracidad recaudatoria" del Gobierno con el impuesto a la banca y lo relaciona con su "inestabilidad"

Aboga por la generación de las mejores condiciones para que las decisiones de inversión se puedan quedar en la ciudad MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este miércoles su rechazo a la "voracidad recaudatorio" del Gobierno de España con el impuesto a la banca, algo que ha relacionado con su "inestabilidad parlamentaria".

Así lo ha trasladado el regidor en el 31er Encuentro del Sector Financiero 'Impulsando la transformación del sector financiero: estrategias para una banca sostenible', donde ha señalado que nunca fue partidario de un impuesto a la banca de carácter temporal ni tampoco permanente.

"Nosotros entendemos que en un entorno tan competitivo como el que hay, lo que tenemos que hacer es no generar mayores cargas ni regulatorias, ni fiscales, ni impositivas. Si queremos que Madrid como ciudad pueda competir con otras grandes ciudades en el mundo, la competitividad que se va a generar entre las grandes ciudades, nosotros tenemos que ofrecer las mejores condiciones", ha afirmado.

Lo ha trasladado después de que PSOE y Sumar hayan cerrado un acuerdo sobre la ley del impuesto a las multinacionales, que se iba a votar este lunes en el Congreso, y se hayan comprometido a introducir enmiendas para gravar los beneficios de la banca, subir el IVA a los apartamentos turísticos y aplicar el impuesto de lujo a yates, jets privados y coches de lujo, entre otras medidas.

Almeida ha defendido apuesta por la inversión fiscal y por la generación de las mejores condiciones para que las decisiones de inversión se puedan quedar en la ciudad, además de asegurar que esta medida no obedece a "una necesidad impositiva" sino a su afán recaudatorio y su "inestabilidad".

CRITICA LA SITUACIÓN "INSOSTENIBLE" DE LA DEUDA PÚBLICA

Así, ha relacionado su "voracidad recaudatoria" con la "barra libre fiscal que ha habido a lo largo de los últimos años, y que ha hecho que este Gobierno haya ido gastando sin control y elevado la deuda pública hasta una situación insostenible".

"La inestabilidad que hay en estos momentos parlamentaria, y por tanto del Gobierno de España, hace que constantemente tenga que buscar subterfugios y excusas que permitan desviar la atención de lo verdaderamente importante. Y es que tenemos un Gobierno que no tiene una mayoría, no hay un bloque progresista, no hay una mayoría de investidura, lo que ahí es un ejercicio del poder por el poder", ha criticado.