Almeida recibe el premio del sindicato policial CEP por su apoyo a las reivindicaciones del Cuerpo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido el Premio María José García Sánchez de la Confederación Española de Policía (CEP) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido el Premio María José García Sánchez de la Confederación Española de Policía (CEP) "por su apoyo a las justas reivindicaciones del colectivo policial y por su trabajo en favor de los intereses de los policías nacionales destinados en la ciudad", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con el María José García Sánchez el tercer gran sindicato de la Policía Nacional, creado hace 23 años, recuerda a la inspectora asesinada por ETA en Zarauz (Guipúzcoa) en 1981.

Almeida, acompañado de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, se ha mostrado "honrado profundamente" por recoger este premio en nombre de la ciudad de Madrid, que tiene "una deuda de gratitud eterna con el Cuerpo de Policía" por su "profesionalidad, excelencia e integridad".

El alcalde ha hecho hincapié en "la labor extraordinaria" que realizan los policías en su día a día "y no en circunstancias fáciles". También ha tenido palabras de recuerdo para María José García Sánchez, "una heroína madrileña asesinada por ETA".