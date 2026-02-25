Almeida recibe la visita del Papa con "una alegría enorme" y asegura que Madrid le acogerá "con los brazos abiertos"

El Papa León XIV - Vatican Media / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido la visita del Papa León XIV con "una alegría enorme" y con la seguridad de que la ciudad le acogerá "con los brazos abiertos".

El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, según ha confirmado el Vaticano y la Conferencia Episcopal Española (CEE). La Santa Sede ha explicado que el Pontífice visitará primero Madrid y después Barcelona y Canarias.

"Su Santidad León XIV puede tener la seguridad de que Madrid le va a acoger con los brazos abiertos, que Madrid es una ciudad que se va a volcar con esa visita, al margen de los que podamos creer o no se pueda porque suscita unanimidad en cuanto a la serenidad, la confianza y la esperanza en un mundo de desesperanza", ha trasladado a la prensa desde las obras de Parque Castellana.

El primer edil ha insistido en que Madrid es "una ciudad que tiene esperanza y confianza y que quiere recibirle con los brazos abiertos", para augurar que "van a ser días multitudinarios de gente".

El Ayuntamiento está "trabajando ya con la Conferencia Episcopal y con el Arzobispado para poder cerrar todos los detalles de la visita" que, está convencido, la imagen de la acogida que la ciudad le dará al Papa "va a quedar durante mucho tiempo en el recuerdo de los madrileños".

"Le decimos al Arzobispado que cualquier espacio que ellos entiendan que es susceptible de poder ser adecuado para la visita del Papa, el Ayuntamiento se compromete a dar las condiciones con el marco adecuado para que se produzca", ha detallado.

Almeida ha asegurado que el Ayuntamiento "está presente desde el primer momento con el compromiso de que se va a volcar en esta visita y con el compromiso del conjunto de la ciudad de Madrid de que el Papa va a tener la acogida que verdaderamente se merece".