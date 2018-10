Almeida reclama un "acuerdo justo" con la Policía y apunta que Barbero está "invalidado" para conseguirlo

Publicado 16/10/2018 13:05:04 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes durante la concentración de la Policía Municipal en Plaza de la Villa para reclamar un convenio, que el Cuerpo quiere "un acuerdo justo" pero que el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, está "invalidado" para negociarlo y conseguirlo.

"Barbero está invalidado para llegar a un acuerdo con la Policía. Ha criminalizado la gestión que hicieron los agentes del incidente de Lavapiés (con la muerte de Mmame Mbaye) y (la alcaldesa) Carmena tiene que dejar de esconderse detrás de sus concejales y asumir su responsabilidad, que es dar a la Policía Municipal un trato justo y digno", ha expresado el portavoz de los 'populares'.

Asimismo, ha calificado de "intolerable" que la concejala-presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, "siga sentándose como miembro de la Comisión de Seguridad" ya que está "imputada por un delito de injurias y calumnias a la Policía".

Por otra parte, ha puesto en valor que la Policía se manifieste "haga frío, calor, llueva o truene reclamando lo que es de absoluta justicia". "Ya no son solo condiciones retributivas, es el respeto a la dignidad y al trabajo de la Policía, donde por cierto sigue habiendo purgas como la del cambio de jefes en el distrito Centro, que no obedece más que a motivos ideológicos y de persecución por parte del Gobierno municipal", ha lamentado.

Almeida ha pedido al Gobierno municipal que no ignoren ni desprecien "las peticiones justas de los agentes". En este sentido ha recordado que la regidora madrileña "les dijo que les llevaba en el corazón y que iban a obtener todo aquello que quisieran". "Pues la alcaldesa no les lleva en el corazón, les mintió a la cara, y no les va a dar lo que piden", ha expresado.

Por último, José Luis Martínez-Almeida ha trasladado "un mensaje de apoyo total y absoluto a la Policía porque en condiciones dificilísimas, con un equipo de Gobierno que desconfía de ellos, sigue desempeñando su trabajo con absoluta dedicación y entrega".

"Tarde o temprano los madrileños les haremos un homenaje. No caben más excusas ni dilaciones. Lo único que cabe es con la Policía y ninguna imposición", ha concluido.