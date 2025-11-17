Almeida reclama el AVE a Barajas y advierte a Puente que con Parla "no puede salirse de Málaga para meterse en Malagón"

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado el AVE hasta el aeropuerto de Barajas para advertir al ministro de Transportes, Óscar Puente, que lo ejecute porque "no puede salirse de Málaga para meterse en Malagón" después de anunciar este lunes que Parla contará con una estación de Alta Velocidad ferroviaria para evitar entrar a la capital si no es necesario.

"Le pediría a Óscar Puente que antes de hablar de estaciones nuevas en Parla que acabe el AVE a Barajas", ha reclamado desde la Escuela Municipal de Hostelería en Santa Eugenia. El primer edil ha defendido que esa estación de AVE "sí es verdaderamente importante", para preguntar al ministro "cómo se van a mover los que se bajan en el AVE de Parla hacia la ciudad de Madrid si no quieren que entren en Madrid". "¿Vamos a movernos en el Cercanías? Pues es salir de Málaga para meterse en Malagón", ha opinado.

El regidor ha recomendado a Puente que se "aparte de ideas ingeniosas o brillantes" cuando "lo que sí tiene que hacer es concluir el AVE a Barajas, algo muy importante no sólo para los que se quedan en Parla sino para todas las ciudades que están en un radio de 200 kilómetros de la ciudad de Madrid, que se beneficiarían enormemente del AVE en Barajas porque supondría que cualquier persona que viva en el entorno de los 200-300 kilómetros estará a hora y media de un aeropuerto internacional con conexiones prácticamente a todo el mundo".

"Y cuando estamos hablando de la España vaciada o de la España alrededor de la Comunidad de Madrid estamos hablando de una España que necesita inversiones, generación de empleo y la instalación de industria. ¿Y qué mejor ventaja para la instalación y para esas decisiones de inversión que saber que si se van a vivir a 200-300 kilómetros de Madrid en apenas hora, hora y media están en un aeropuerto internacional?", ha planteado.

Almeida ha insistido en que "es una ventaja competitiva no para la ciudad de Madrid sino precisamente para todo el entorno de los 200-300 kilómetros de la ciudad de Madrid". Por eso le ha pedido a Puente "que antes que Parla que mejore las comunicaciones de Parla con Madrid, que eso es imprescindible, fundamentalmente en Cercanías pero, sobre todo, que acabe con el AVE a Barajas, que eso es fundamental no solo para esta ciudad sino para el entorno de los 200-300 kilómetros alrededor de Madrid".