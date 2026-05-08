Almeida reclama al delegado que "ponga en la calle a la Policía Nacional" y que "no diluya responsabilidades"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Día de Europa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado este viernes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, ante la reunión convocada por la situación en el parque Paraíso, en el distrito de San Blas-Canillejas, que "ponga en la calle a Policía Nacional" y que "no diluya sus responsabilidades".

"El delegado del Gobierno se reúne una vez que ha habido un muerto, cuando la concejala del distrito, Almudena Maíllo, le pidió en varias ocasiones que se reuniera pero ha tenido que esperar hasta que hubiera un muerto", ha criticado desde la Casa de la Villa.

El Ayuntamiento sí tiene "un plan para el parque Paraíso, que se está aplicando ya desde hace tiempo pero en el que había una parte fundamental que estaba coja, que era la seguridad ciudadana, que le corresponde al delegado del Gobierno".

El alcalde ha reclamado a Martín que explique a Maíllo, que asistirá a la reunión convocada en Delegación, "las razones por las que no le ha respondido a las cartas que le ha enviado y por qué no ha querido reunirse con ella hasta que ha habido un muerto"."Y que nos explique al conjunto de los madrileños si el delegado del Gobierno va a tener el compromiso de poner más Policía Nacional en el Parque Paraíso y, por tanto, identificar la presencia policial para que no pueda volver a haber un asesinato".

De la reunión en Delegación espera que "no se quede en una foto ni en una dilución de responsabilidades de aquel a quien corresponde en exclusiva la seguridad ciudadana".