Almeida reclama al Gobierno recuperar Tabacalera para Lavapiés en forma de equipamientos o incluso pisos asequibles

Archivo - Fachada de la Tabacalera Espacio Promoción del Arte, en Embajadores - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al Gobierno central la recuperación cuanto antes de Tabacalera para el barrio de Lavapiés, ya sea en forma de equipamientos o incluso como viviendas asequibles.

Almeida ha hecho la reclamación desde un centro deportivo en Carabanchel después de que este domingo se produjera una protesta vecinal en Lavapiés con la que reclamaban más limpieza, seguridad y poner coto a la la especulación inmobiliaria.

El Ministerio de Cultura, por su parte, está transformando Tabacalera en un Centro de Producción y Residencias Artísticas tras su cierre en 2023 mientras que el Consistorio ya ha manifestado su interés en que el Gobierno de España ceda parte del inmueble de la calle Embajadores para albergar equipamientos municipales.

Almeida no ha ocultado su preocupación por la seguridad en Lavapiés. "Estamos realmente preocupados y trabajando con la Policía Municipal haciendo a veces más de lo que nos corresponde hacer porque la Delegación del Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto definitivamente, ser conscientes de que hay problemas de inseguridad graves, de convivencia y que eso requiere una respuesta policial firme e inmediata para el descanso y tranquilidad de los vecinos", ha trasladado a la prensa.

El regidor ha asegurado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que "puede contar con el Ayuntamiento" pero le ha recordado que la competente en seguridad es Delegación, por lo que le ha demandado que dé "definitivamente un paso al frente".

También ha dado cuenta de lo que el Ayuntamiento de Madrid está haciendo en Lavapiés más allá de la seguridad, como los cinco nuevos equipamientos concentrados en el edificio de la calle Fúcar, igual que los que se están abriendo a lo largo del distrito, como el centro de salud y cultural en lo que fue el espacio okupado de La Ingobernable.

Ya centrado en Lavapiés, Almeida ha transmitido "una reclamación pendiente", que "el edificio de Tabacalera tiene que ser ya un centro de verdad para el barrio, cuando no un lugar para viviendas asequibles".

"Para nosotros es particularmente importante recuperar ese lugar especial que está en la Lavapiés, ese edificio que es fundamental para mejorar también las condiciones del barrio, para hacer dotaciones, equipamientos o incluso para poder construir viviendas asequibles. y a eso nos comprometemos desde el Ayuntamiento de Madrid. Quien quiera dar un paso adelante por Lavapiés tiene ya que resolver la cuestión de Tabacalera", ha cerrado.