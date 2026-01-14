Almeida reclama otra ley de vivienda y se pregunta "qué pinta" la estatal "si la competencia es de las comunidades"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante la comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en el Senado - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado otra ley de vivienda, se pregunta "qué pinta" la estatal "si la competencia es de las comunidades autónomas" y ha afeado al Gobierno "ir a golpe de anuncios" y marcado por las "ocurrencias legislativas".

Almeida ha comparecido en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, donde ha afirmado que la ley estatal "ha agravado considerablemente la situación en la que se encuentra la vivienda en España".

El regidor madrileño ha lamentado además en el Senado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez vive "a golpe de ocurrencias legislativas en un tema tan serio como es el de la vivienda". "Y vivimos a golpes de anuncios como el que hizo el lunes el presidente del Gobierno, anuncios que sabe que no se van a poder llevar a cabo pero que, sin embargo, distraen la atención de la opinión pública en un tema tan esencial y tan capital como es el de la vivienda", ha reprochado.