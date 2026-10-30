Almeida reconoce que él, como Juanma Moreno, "tampoco" se subiría tranquilo a un tren de alta velocidad

Minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo, en la explanada de CentroCentro, a 28 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid se suma al minuto de silencio convocado por la Federación Española d - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que como su compañero de partido y presidente andaluz, Juanma Moreno, él "tampoco" se subiría tranquilo a un tren de alta velocidad.

Moreno expresó ayer que él "ahora mismo no viajaría en el AVE, por lo menos en la línea de Madrid" con la comunidad andaluza. "Yo tampoco, lo reconozco. La sensación de seguridad es fundamental cuando uno utiliza un medio de transporte como la alta velocidad y todos sabemos que la línea Madrid-Andalucía especialmente es la que más problemas ha presentado", ha contestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

El regidor ha lamentado que todos aquellos que cogen trenes con cierta frecuencia conocen "los parones, los retrasos", para distinguir entre seguridad objetiva y subjetiva. Esta última es la que le hace "muy complicado poder subir" a un tren.

PREGUNTA A SINDICATOS SI MERECE LA PENA SEGUIR CON LAS HUELGAS

En cuanto a la convocatoria de huelga general el 11-N, Almeida ha cuestionado el sentido que tiene porque hasta ahora ese tipo de protestas "se convocaban contra el Gobierno, pero ahora se convocan contra la oposición".

"Los sindicatos deberían hacer una reflexión acerca de si en este momento merece la pena seguir con esa convocatoria de huelgas generales", ha reflexionado el primer edil.

Ante el anuncio de convocatoria de huelgas en el transporte ferroviario los días 10 y 12, más unido a la suspensión de la línea Madrid-Andalucía hasta el 12 de diciembre, Almeida no ha obviado que vienen fechas muy especiales con la Navidad y los puentes, en las que hay multitud de desplazamientos.

"Es una realidad que va a tener un impacto en la vida de todas aquellas personas que no se van a desplazar y va a tener un impacto también económico en el ámbito de las relaciones comerciales", ha constatado.

FÁTIMA BÁÑEZ, "EL PROTOTIPO DE SERVIDORA PÚBLICA"

En la misma entrevista ha podido recordar a su compañera de partido y exministra Fátima Báñez con "una pena y una tristeza inmensa" por su fallecimiento en el choque de trenes en Toledo.

"Hemos tenido la suerte y es un privilegio haber podido conocer a Fátima Báñez, una persona que daba siempre un chute de vitalidad, un chute de optimismo y que, en términos de servicio público, reivindicó la Política en mayúsculas", ha declarado, tras presentar a Fátima Báñez como "el prototipo de servidora pública".