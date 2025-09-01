Almeida reconoce que las obras van a generar "problemas de movilidad" y espera contar con "paciencia y generosidad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la reunión del equipo de Gobierno municipal, en la Casa de la Villa, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Almeida vuelve a la agenda política presidiendo la reunión del equipo de Gobierno - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que las obras que se están desarrollando en la capital, como Ventas, Castellana y el soterramiento de la A-5, van a generar "problemas de movilidad" a la vuelta de este curso y ha indicado que espera contar con la "paciencia y generosidad" de los madrileños.

Así lo ha trasladado este lunes a los medios de comunicación desde la Casa de la Villa, donde ha presidido la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del curso político y tras volver de su baja de paternidad.

"Madrid está ejecutando una serie de infraestructuras y obras que no se habían ejecutado en esta ciudad desde el soterramiento del año 30. Entendemos que son infraestructuras y obras absolutamente necesarias para seguir progresando en términos de calidad de vida en la ciudad de Madrid y para que los madrileños vivan en una ciudad mejor", ha defendido.

En este sentido, el regidor ha recordado que se va incorporar al patrimonio verde de la capital "prácticamente más de 150.000 metros cuadrados entre las grandes obras que se están ejecutando en estos momentos".

"Se están ejecutando en el norte, en el este y en el sur de la ciudad, y, por tanto, queremos alcanzar a todos los vecinos", ha remarcado el primer edil, que también ha destacado el "refuerzo presupuestario e inversión sin precedentes" desde el soterramiento de la M-30.

"PACIENCIA" Y "GENEROSIDAD"

Almeida, que ha reconocido que estas obras van a generar "problemas de movilidad", ha señalado que esperar contar "con la generosidad y paciencia de los madrileños" porque la ciudad "cada día se construye".

"La generosidad que ya han demostrado a lo largo del tiempo, siendo conscientes de que la ciudad cada día se construye sobre nuevas infraestructura y con la paciencia que han demostrado con la construcción de obras en épocas anteriores, pero también en las que se han venido desarrollando", ha apuntado.

Por otro lado, el regidor ha indicado que la oposición decía que "iba a haber un apocalipsis" por las obras de la A-5, pero ha recalcado que en la actualidad estas actuaciones "progresan como deben hacerlo". En el caso de la M-30, espera que a partir del mes de diciembre habrá "afecciones mínimas de movilidad".

Asimismo, Almeida ha destacado que se han trabajado en alternativas a todos los conductores o el refuerzo de transporte público. Ha añadido que cuenta "con la generosidad y con la paciencia de los madrileños" que "agradece" por tener un "compromiso" con la capital y con "un mejor futuro".