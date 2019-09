Almeida reitera su confianza a Díaz Ayuso, "centrada en los madrileños pese a campaña de la izquierda"

452101.1.644.368.20190911141129

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este miércoles su confianza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien "pese a la campaña de la izquierda" continúa "centrada en los madrileños".

Así se ha expresado Almeida al ser preguntado, tras el acto de presentación de la ampliación de Ifema, por la información que publica 'eldiario.es' según la cual Ayuso escribió presuntamente al empresario Alejandro de Pedro, imputado en la 'trama Púnica', para tapar noticias sobre la corrupción del expresidente Ignacio González.

"Si les digo la verdad no lo he visto. No tengo ningún problema en contestar cuando lo vea, no es una evasiva", ha señalado al ser preguntado por ello.

Tras reiterarle su confianza, Almeida ha asegurado que el gobierno de Ayuso "garantizará que Madrid siga siendo la región más abierta y próspera de España". "Ese es el propósito de Ayuso, y por mucho que la izquierda quiera establecer maniobras de distracción, no se va a apartar", ha concluido.