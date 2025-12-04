Almeida reivindica el artículo 117 de la Constitución: "La justicia se administra por jueces independientes"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el acto institucional, organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución. - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha leído y reivindicado el artículo 117 de la Constitución Española que dispone que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Lo ha manifestado este jueves en el acto institucional, organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución, que ha presidido en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y al que han asistido representantes de todos los grupos del Consistorio.

"Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan", ha continuado Almeida.

El artículo hace referencia también a que los juzgados y tribunales "no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho".

"El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Se prohíben los Tribunales de excepción", ha finalizado.

Previamente, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha ensalzado el artículo 2, que establece que la Carta Magna se fundamenta en "la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Por su parte, seis alumnos del Colegio Maristas del distrito de Chamberí han leído los artículos 9.1, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; 14, que los españoles son iguales ante la ley; 23, que garantiza el derecho a la participación; 35, reconocimiento el derecho al trabajo; 38, la libertad de empresa y la protección de su ejercicio; y 48, la promoción de la participación de la juventud.