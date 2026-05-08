Almeida reivindica que "Europa depende de Europa" frente a los que proclaman la dependencia de otros grandes actores

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reivindica que "Europa depende de Europa"
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reivindica que "Europa depende de Europa" - DIEGO VÍTORES (PSOE)
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 10:48
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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado un "mensaje de optimismo" y europeísta reivindicando que "Europa depende de Europa" frente a los que proclaman la dependencia de otros grandes actores.

Lo ha hecho desde la Casa de la Villa, donde el Ayuntamiento ha conmemorado el Día de Europa y desde el que ha definido como "posiblemente el momento más complejo y más difícil al que se ha tenido que enfrentar a lo largo de las últimas décadas desde el ámbito internacional, de la geoestrategia y de la geopolítica".

"Pero me gustaría mandar un mensaje de optimismo desde la ciudad de Madrid, desde la capital de España, desde la segunda capital de la Unión Europea en población y desde una ciudad fuertemente comprometida con la Unión Europea y con nuestro proceso de construcción común, y es que frente a los que proclaman en cualquier lugar del mundo la dependencia de Europa de otros grandes actores, Europa depende de Europa", ha subrayado el primer edil.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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